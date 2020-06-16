БЕРЛИН, 16 июн — ПРАЙМ. Глава комитета бундестага Германии по вопросам энергетики Клаус Эрнст выступил с предложением ввести санкции против сенаторов США, которые выступили с инициативой новых санкций против российского газопровода "Северный поток — 2". Он добавил, что "это было бы последним средством".

Напомним, что ранее законопроект о санкциях против "Северного потока 2" был внесен на рассмотрение в американский сенат. Документ предлагает вводить экономические меры против страховых компаний судов, ведущих работы на прокладке газопровода. Проект закона поддержали пять сенаторов от обеих партий, в том числе — сенатор от Техаса Тед Круз.

"Германия должна использовать свое председательство в Совете ЕС, чтобы инициировать следующие процессы… — провести обсуждения о том, являемся ли мы штатом США, сателлитом США… Нам нужен единогласный ответ Европы, потому что это не только наш вопрос, независимо от позиции по "Северному потоку 2". Санкции — это плохое средство, особенно в экономической политике. Но мы должны задуматься о встречных мерах, например, штрафных пошлинах на американский СПГ… Мы должны также задуматься о введении санкций против сенаторов, инициирующих санкции, которые занимаются этим", — считает немецкий парламентарий Эрнст.

В Минэкономики Германии опасаются, что новые меры США относительно "Северного потока 2" могут коснуться не только немецкого и европейского бизнеса, но и работы государственных ведомств и структур, сообщила ранее Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на внутренний документ министерства.