ВАРШАВА, 16 июн — ПРАЙМ. Германия и Польша по-прежнему имеют различные позиции по поводу строительства газопровода "Северный поток 2", было заявлено на пресс-конференции по итогам встречи главы МИДа Германии Хайко Мааса с его польским коллегой Яцеком Чапутовичем во вторник в Варшаве.

Строительство газопровода "Северный поток 2" — один из камней преткновения в отношениях между Германией и Польшей. Варшава в отличие от Германии выступает резко против строительства газопровода и приветствует любые попытки его заблокировать либо затруднить.

"Северный поток 2" — это проект, который Польша с самого начала критиковала, так как он не обеспечивает энергетическую безопасность и ставит в зависимость от поставок одного поставщика, которым является "Газпром", — сказал Чапутович. По его мнению, газопровод угрожает странам Центральной и Восточной Европы, а также Украине. "Мы должны стремиться к диверсификации и тому, чтобы этот проект не был реализован", — заявил Чапутович.

В свою очередь Маас заявил, что мнение Польши по этому вопросу для Германии "не является новым". "Наше отношение к этому проекту не изменяется", — сказал немецкий министр, отметив, что Германия не принимает экстерриториальные санкции.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, в нём участвует ряд европейских компаний.

Против "Северного потока 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект абсолютно коммерческий и конкурентный, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.