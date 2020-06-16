МОСКВА, 16 июн /ПРАЙМ/. Uniper, один из пяти европейских партнеров "Газпрома" по "Северному потоку 2", считает нарушением суверенитета ЕС возможные новые санкции США в отношении проекта, но против контрмер — отвергает санкции как инструмент, сообщили РИА Новости в компании.

"Мы внимательно следим за текущими событиями в США в отношении возможных новых законов о санкциях, направленных против "Северного потока 2". В частности, мы приняли к сведению внесение сенатором Крузом соответствующего законопроекта", — заявили в Uniper.

"Он расширит существующие санкции против газопровода "Северный поток 2". Это было бы явным шагом к эскалации и дальнейшему значительному вмешательству в суверенитет ЕС и его энергетическую безопасность. Uniper не поддерживает контрмеры — в целом Uniper отвергает санкции как инструмент торговой политики", — отметили в компании.

Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст во вторник предложил ввести санкции против американских сенаторов, выступивших с инициативой новых санкций против "Северного потока 2", добавив, что это было бы "последним средством". Ранее он заявлял РИА Новости, что Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на "Северный поток 2".