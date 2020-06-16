МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Дания получила заявку на использование новых трубоукладчиков для строительства "Северного потока 2", решение может быть принято в ближайшие месяцы, сообщает Блумберг со ссылкой на датское агентство по охране окружающей среды (EPA).

"Газпром" подал запрос правительству Дании на использование новых судов в Балтийском море для завершения спорного газопровода "Северный поток 2", — говорится в сообщении.

Отмечается, что запрос на использование судов с системой динамического позиционирования (судов класса DP3) является "чисто административным", и решение может быть принято в ближайшие месяцы.

Оператор проекта "Северный поток 2", компания Nord Stream 2 AG, подала властям Дании запрос на внесение к уже полученному разрешению на строительство поправки, предполагающей использование судов с якорным позиционированием, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Компания Nord Stream 2 AG подала запрос на внесение поправки к полученному разрешению на строительство в качестве предупредительной меры в соответствии с рекомендациями Датского энергетического агентства (ДЭА)", — сообщили в операторе.

"Nord Stream 2 AG реализует проект в соответствии с разрешением на строительство и оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС). Поправка имеет отношение к возможному использованию судов с якорным позиционированием и является пояснением лишь одного из условий разрешения. Подобная технология уже успешно применялась во время строительства датского участка эксплуатируемого газопровода "Северный поток", а также при строительстве участка газопровода "Северный поток 2" в водах Германии", — заявили в пресс-службе.

Дания запрещает использовать суда с якорным позиционированием из-за высокого риска контакта с неразорвавшимися боеприпасами на дне Балтийского моря. Возможным вариантом достройки "Северного потока 2" считается использование такого трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, которая способна удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки.

Одним из судов, которые могут завершить строительство газопровода "Северный поток 2", является якорная баржа "Фортуна" компании МРТС с 12-точечной системой позиционирования. Второй кандидат — трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. Оба судна сейчас находятся в порту Мукран — логистической базе "Северного потока 2".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

Министр энергетики России Александр Новак в декабре сообщал, что один из вариантов достройки "Северного потока 2" — использование судна "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. Трубоукладчик в начале мая прибыл в немецкий порт Мукран — логистическую базу газопровода. Там же находится трубоукладочная баржа "Фортуна" компании МРТС, которая также отвечает техническим требованиям для достройки "Северного потока 2".