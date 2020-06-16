МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Совет директоров "Интер РАО" переизбрал генерального директора компании Бориса Ковальчука ещё на пять лет, следует из материалов энергокомпании.

"В связи с истечением срока полномочий генерального директора ПАО "Интер РАО" избрать генеральным директором ПАО "Интер РАО" Ковальчука Бориса Юрьевича с 26 июня 2020 года сроком на пять лет в соответствии с уставом общества", — говорится в сообщении.

Группа "Интер РАО" – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет 30,97 ГВт. Акционеры — государственный "Роснефтегаз" (27,63%), Федеральная сетевая компания (8,57%). Квазиказначейский пакет акций, принадлежащий "Интер РАО Капитал", составляет 29,56%. Доля акций в свободном обращении — 34,24%.