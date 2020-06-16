АФИНЫ, 16 июн — ПРАЙМ. Греция и Израиль подтвердили поддержку проекта газопровода EastMed, а также электрического соединения Греция-Крит-Кипр-Израиль, говорится в совместной декларации о более тесном энергетическом сотрудничестве между странами, подписанной министрами энергетики Греции Костисом Хадзидакисом и Израиля Ювалем Штайницем.

Декларация была подписана в ходе визита греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Израиль после его переговоров с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Мицотакис прибыл во вторник утром в Израиль с двухдневным визитом, это его первый зарубежный визит с начала пандемии.

В декларации говорится о сотрудничестве в энергетике в рамках продвижения общих проектов, "которые укрепляют энергетическую безопасность двух стран", сообщила пресс-служба греческого министерства энергетики.

"Хадзидакис и Штайниц подтвердили решительную поддержку Греции и Израиля реализации газопровода EastMed, который является жизнеспособным и стратегическим выбором, представляющим общий интерес не только для двух стран, но и для Европейского союза. Израильская сторона начала процесс ратификации греко-кипрско-израильского межправительственного соглашения, подписанного 2 января. Греция ратифицировала соглашение 14 мая", — говорится в сообщении.

Министры подчеркнули важность электрического соединения Греция-Крит-Кипр-Израиль, которое реализуется в рамках проекта совместного интереса компанией EuroAsia Interconnector, она подала 27 мая заявку на финансирование проекта из европейского фонда Connect Europe Facility.

Повестка дня также включала углубление трехстороннего сотрудничества Греция-Кипр-Израиль в рамках инициативы "3+1" (которая включает и США), а также в рамках форума EastMed Gas. Обсуждалась возможность расширения форума до постоянной организации энергетического сотрудничества в Восточном Средиземноморье, сообщила пресс-служба.

В Совместной декларации также говорится о перспективах инвестиций и обмена ноу-хау в области возобновляемых источников энергии, электрификации, накопления энергии и повышения энергоэффективности, альтернативных видов топлива.

"Я считаю, что Совместная декларация Греции и Израиля об энергетике довольно красноречива. Отношения между двумя странами в целом, но особенно в энергетическом секторе, никогда не были лучше. Мы решительно продвигаемся в реализации газопровода EastMed. Мы будем действовать в том же духе вместе с Кипром для строительства электрических соединений", — заявил греческий министр после переговоров.

Восточно-Средиземноморский газопровод EastMed предназначен для поставки газа из израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита" в континентальную Европу. EastMed свяжет Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы, его протяженность составит 1,9 тысячи километров, инвестиции в строительство оцениваются в 6 миллиардов евро. Проектная мощность составляет 10 миллиардов кубометров газа ежегодно. Впоследствии возможно ее увеличение до 20 миллиардов кубометров в год.

О намерении присоединиться к проекту заявляла Италия.

Ранее Турция осудила соглашение о строительстве газопровода EastMed, назвав его "новым примером бессмысленных шагов, которые пытаются игнорировать Турцию и Северный Кипр в регионе". Анкара заявила, что ни один проект, который игнорирует Турцию, имеющую самую протяженную береговую линию в Восточном Средиземноморье, и турок-киприотов, которые имеют равные права на природные ресурсы острова Кипр, не будет успешным.