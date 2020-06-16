МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Россия увеличила производство сжиженного природного газа (СПГ) в январе-мае 2020 года на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,4 миллиона тонн, говорится в сообщении Росстата.

Как следует из материалов службы, только в мае производство СПГ составило около 2,5 миллиона тонн, увеличившись на 8,2% в годовом выражении, но сократившись на 4,4% в месячном.

В то же время добыча природного газа в России по итогам первых пяти месяцев текущего года снизилась на 10,8% год к году, до 253 миллиардов кубометров. В том числе в мае показатель составил около 45 миллиардов кубометров, что на 16,6% ниже уровня мая 2019 года и на 5,2% — апреля 2020 года.

"Снижение добычи природного газа составило 16,6% к маю 2019 года… Важнейшей причиной стало замедление экономической активности в странах-потребителях, включая Китай и Западную Европу", — поясняет Росстат.

Что касается добычи попутного нефтяного газа (ПНГ), то в январе-мае она выросла на 4,4% в годовом выражении, до 40,8 миллиарда кубометров. По итогам же только мая показатель снизился на 0,1% год к году и на 5,1% месяц к месяцу, до 7,7 миллиарда кубометров, также следует из данных службы.

По данным Росстата, производство СПГ в России в 2019 году выросло на 47,7%, до 29,5 миллиона тонн, добыча природного газа — на 0,8%, до 644 миллиардов кубометров, а ПНГ — на 6,9%, до 94,7 миллиарда кубометров.