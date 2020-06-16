БРЮССЕЛЬ, 16 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Евросоюз хочет использовать нынешний кризис для активизации инвестиций в трансформацию своей энергосистемы, сказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции.

"Мы договорились использовать этот кризис как возможность инвестировать в будущее, энергетическую и "зеленую" трансформацию, чтобы тем самым сделать Европу более конкурентной и устойчивой", — сказал он.

Ранее Еврокомиссия разработала параметры фонда восстановления ЕС от сильнейшего кризиса, вызванного борьбой с распространением коронавируса, которые еще подлежат рассмотрению и утверждению странами ЕС и Европарламентом.

Средства из фонда должны направляться в странах союза в том числе на проекты, соответствующие приоритетам ЕС по климату и цифровизации экономики, говорила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Одной из целей по климату, предложенных Еврокомиссией для ЕС, является переход к нейтральной для планеты экономике к середине века. Эта цель требует, в частности, модернизации инфраструктуры и значительных инвестиций.

ЕС стремится к диверсификации источников энергии, в том числе к расширению использования возобновляемых источников. Шефчович ранее отмечал необходимость развивать отрасль создания аккумуляторных батарей для электромобилей в Евросоюзе. Первый вице-президент ЕК Франц Тиммерманс сообщал о намерении Евросоюза осуществить значительные инвестиции в использование в будущем водорода в энергетике. При этом ЕС не планирует отказываться от использования природного газа в обозримом будущем.