МИНСК, 16 июн /ПРАЙМ/. Литва и Польша будут покупать электроэнергию с БелАЭС, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Литва считает, что Белорусская АЭС строится без соблюдения норм безопасности. Место ее расположения находится в 50 километрах от столицы — Вильнюса. Правительство балтийской республики уже приняло решение, что не будет закупать электроэнергию со станции. В июне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша поддерживает Литву в ее претензиях к БелАЭС.

"У нас эту электроэнергию (выработанную на БелАЭС – ред.) будут покупать. И литовцы те же, которые сегодня ругаются. Ну, пока поляки не построили свои две станции, будут и они покупать, главное – … предложить им нормальную цену", — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область. Отрывок его выступления показал телеканал "Беларусь 1".

Как отметил глава государства, белорусская сторона будет делать все для того, чтобы "своя станция работала". "Но эта электроэнергия: загрузил топливо, заплатил 150 миллионов долларов – и на шесть или семь лет. Все. И потом: 5 миллиардов (кубометров – ред.) ежегодно — не надо кланяться, природный газ покупать", — добавил Лукашенко.

Генподрядчиком строительства БелАЭС является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Минэнерго Белоруссии сообщало, что пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на июль нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть — на сентябрь-октябрь. Ядерное топливо для первого энергоблока Белорусской АЭС доставлено на площадку строительства станции 6 мая. Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году.

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.