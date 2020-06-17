МОСКВА, 17 июн /ПРАЙМ/. Затраты на восстановление работоспособности комплекса "Морской старт" составят 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года, что превышает стоимость его покупки группой S7 в 2016 году почти в восемь раз, посчитали в "Росатоме".

"Объем инвестиций — 91 миллиарда рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции или 83,8 миллиарда рублей в ценах 2020 года", — говорится в материалах экспертов "Росатома", составленных по предоставленным "Роскосмосом" данным, с которыми ознакомились РИА Новости.

В материалах не указывается, на какие цели требуются инвестиции. Однако известно, что у проекта "Морской старт" нет ракеты, нет оснащенной для функционирования береговой инфраструктуры для сборки и испытаний ракет и космических аппаратов, с пусковой платформы Odyssey и командного судна в США сняли все иностранное оборудование: речь идет об информационно-связном оборудовании компании Boeing и пусковом оборудовании украинского производства для ракеты "Зенит" от "Южмаша".

При этом объем инвестиций в 94-91 миллиард рублей превышают примерно в восемь раз стоимость самого комплекса. В 2016 году группа S7 при покупке "Морского старта" заплатила за него 150-160 миллионов долларов США, или около 10-11 миллиарда рублей по текущему курсу.

Ранее ряд СМИ сообщил, что "Росатом" рассматривает возможность приобретения комплекса "Морской старт", который недавно был перебазирован из США в Россию. В настоящее время владельцем комплекса является группа компаний S7. Как ранее сообщили РИА Новости со ссылкой на материалы экспертов "Росатома", в госкорпорации считают нецелесообразным покупку комплекса "Морской старт" в связи с отсутствием такой потребности для госкорпорации, высокой конкуренцией на рынке пусковых услуг, созданной компанией SpaceX Илона Маска, и ряду других причин. В то же время в пресс-службе "Росатома" РИА Новости сообщили, что госкорпорация изучает потенциальные риски проекта и прорабатывает возможности по их недопущению.

Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch (дочернее предприятие РКК "Энергия"), предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта "Морской старт". В марте 2020 года комплекс, получив предварительное одобрение со стороны госдепа США, был перевезен в Россию. В конце апреля председатель совета директоров S7 Group Вячеслав Филев сообщил в интервью газете "Коммерсант", что проект "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что "Роскосмос" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" — оценить затраты на ремонт плавучего космодрома и создание новой ракеты "Союз-7". При этом пуски планируется возобновить с 2024 года.