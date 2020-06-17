МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы 11 июня признал незаконным приказ Роснедр "О досрочном прекращении права пользования недрами по лицензии КЕМ 01518 ТЭ" от декабря 2019 года, удовлетворив тем самым требования ООО "Шахта Лапичевская", сообщает компания.

Компания обратилась в Арбитражный суд Москвы с соответствующим заявлением, требуя обжаловать действия ведомства. По ее данным, основанием к досрочному прекращению лицензии явилось то, что общество не согласовало проектную документацию, предусмотренную лицензионными требованиями.

В свою очередь, в согласовании "Шахте Лапичевская" отказали, поскольку в 2018 году на землях, расположенных в границах лицензионных участков, созданы особо охраняемые природные территории местного значения. Это влечет за собой невозможность добычи угля открытым способом, указывает компания.

Исковые требования общество мотивировало тем, что провело работы по разведке месторождения и подготовило проект его разработки закрытым способом в целях минимизации вреда природе, который согласовали Роснедра. Иными словами, сделало все от него зависящее для недопущения причинения ущерба окружающей среде, говорится в сообщении.

До этого Росприроднадзор выдал "Шахте Лапичевская" предписание подготовить и утвердить проект разработки месторождения в соответствии с законом РФ "О недрах" до 06.08.2020. Таким образом, у компании остается время в указанный срок устранить все замечания и заново согласовать документацию. С учетом вышеизложенного, досрочное прекращение лицензии является преждевременным и незаконным, считают в компании.

Рассмотрев дело, Арбитражный суд Москвы вынес законное и обоснованное решение, указали в компании.

Как пояснил представитель юридической фирмы Хаузен Рус, представляющей интересы компании в судах, компания считает решение суда справедливым и своевременным. Хаузен Рус намерена и дальше отстаивать законные интересы "Шахты Лапичевская", включая отмену незаконно созданных природных территорий и иных неправомерных решений местных властей, направленных на незаконное препятствование деятельности шахты. Он также отметил, что текущий проект добычи на месторождении соответствует всем возможным экологическим нормам.