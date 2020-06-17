МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Оператор "Северного потока 2", Nord Stream 2 AG, подал апелляцию в суд Дюссельдорфа на решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA), отказавшего в освобождении проекта от требований обновленной газовой директивы ЕС, сообщили журналистам в компании.

"15 июня компания Nord Stream 2 подала апелляцию против решения Федерального сетевого агентства ФРГ в Верховный региональный суд Дюссельдорфа. Nord Stream 2 AG настаивает, что на фактическую дату 23 мая 2019 года трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности. На основании действующей в то время правовой базы компания осуществила безвозвратные инвестиции в несколько миллиардов евро задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своем плане по изменению Газовой директивы", — сообщили в пресс-службе.

"Международные правовые эксперты подтвердили, что сужение определения "завершение проекта" до заключения о физическом строительстве газопровода нарушит защиту законных ожиданий и других фундаментальных прав в законодательстве ЕС. Это также противоречило бы конституционным гарантиям Основного закона Германии" — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что отклонение заявки по проекту показывает дискриминационное действие измененной газовой директивы и напомнили, что Nord Stream 2 AG ранее подала иск об отмене поправок к ней в Генеральный суд ЕС и ведет арбитражное разбирательство в рамках договора к Энергетической хартии.

В середине мая BNA отказало в освобождении "Северного потока 2" от требований обновленной газовой директивы ЕС. Согласно решению регулятора, газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, в итоге он подпадает под вступившие в силу поправки с нормами третьего энергопакета Евросоюза. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.