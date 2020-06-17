МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Дания может выдавать "Газпрому" разрешение на использование новых трубоукладчиков для строительства "Северного потока-2" еще несколько месяцев. Серьезных оснований чинить новые препятствия проекту эксперты, опрошенные "Прайм", не видят, однако в совокупности его могут отложить еще на год-два.

Как стало известно накануне, Дания получила заявку от "Газпрома" на использование новых трубоукладчиков для строительства "Северного потока-2". Решение может быть принято в ближайшие месяцы, сообщает Блумберг со ссылкой на датское агентство по охране окружающей среды (EPA).

Речь идет об использовании в строительстве судов класса DP3 с системой динамического позиционирования. Параллельно Nord Stream 2 AG подал запрос на внесение к уже полученному разрешению на строительство поправки, предполагающей использование судов с якорным позиционированием.

ВОПРОСЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Дело в том, что Дания запрещает использовать суда с якорным позиционированием из-за высокого риска контакта с неразорвавшимися боеприпасами на дне Балтийского моря. Возможным вариантом достройки "Северного потока-2" считается использование такого трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, которая способна удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки.

Как разъяснила "Прайм" аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева, трубоукладчики, использующие якорь (а не систему динамического позиционирования), были рассмотрены в процессе оценки воздействия на окружающую среду, но не были включены в разрешение, выданное в октябре 2019 года.

"Поправка имеет отношение к возможному использованию судов с якорным позиционированием и является пояснением лишь одного из условий разрешения. Подобная технология уже успешно применялась во время строительства датского участка эксплуатируемого газопровода "Северный поток", а также при строительстве участка газопровода "Северный поток-2" в водах Германии", — говорится в комментарии Nord Stream 2 AG.

Датское энергетическое агентство уточнило, что решение о внесении поправок будет "исключительно административным" в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Одним из кораблей, которые способны завершить строительство газопровода, является якорная баржа "Фортуна" компании МРТС с 12-точечной системой позиционирования. Второй кандидат — трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования. Оба судна сейчас находятся в порту Мукран — логистической базе "Северного потока-2".

ПРЕПЯТСТВИЙ НЕТ

На данный момент опрошенные "Прайм" эксперты не видят возможных препятствий со стороны Дании для завершения строительства газопровода. Разрешение на строительство было получено, а согласно заявлениям Nord Stream 2 AG, поправка носит предупредительный характер, говорит эксперт "БКС Премьер" Константин Карпов.

"То есть формально, на мой взгляд, проблем быть не должно. Кроме того, "Северный поток-2" проходит рядом с первой версией газопровода ("Северный поток" – ред.), которая строилась, в том числе, с использованием судов с якорным позиционированием", — отмечает эксперт.

С точки зрения датского регулятора оснований для отказа заявки от Nord Stream 2 AG нет, поскольку речь идет лишь о дополнительных поправках к нему во избежание спорных ситуаций, согласен главный аналитик "Алор" Алексей Антонов.

"С другой стороны, есть определенная коллизия в том, что поправки предполагают использование судов с якорным позиционированием, чего датский регулятор не приветствует. Интересно, что ни баржа "Фортуна", ни "Академик Черский" не предполагают такого позиционирования. Эти суда друг друга дополняют и могут справиться с работой без якорного позиционирования", — констатировал он.

По его мнению, скорее всего, уточнение о применении судна с якорным позиционированием — подстраховка на случай непредвиденных ситуаций. Тогда появится возможность исследовать заранее дно и выбрать дислокации, где рисков задеть какие-либо нежелательные объекты на дне моря нет, и это, возможно, также указывается в заявке.

ЗАТЯГИВАНИЕ СРОКОВ

Глобально от Дании в этой ситуации мало что зависит, что бы она ни предприняла, уверены эксперты. Очевидно, что ее позиция долгое время была проамериканская, но поскольку разрешение было выдано, то в какой-то степени это значит, что Германия и остальные инвесторы трубопровода продавили свою позицию и сейчас менять точку зрения Дания уже вряд ли станет, уверен Антонов.

В свою очередь, Карпов полагает, что, учитывая политическое давление Вашингтона, риски санкций, у Дании появляется больше возможностей отказать или затянуть принятие поправки. "Нет оснований говорить о собственных интересах Дании в затягивании процесса строительства. В целом понятно, что проект увеличит конкуренцию на газовом рынке Европы, что хорошо для потребителей, в том числе косвенно для Дании, хотя у нее высока доля возобновляемых источников энергии", — считает он.

Однако в любом случае завершение проекта в этом году с тем арсеналом техники и опыта, который есть у "Газпрома", под большим вопросом, сходятся во мнении эксперты. По их оценке, сроки в любом случае сдвинутся на 2021 или даже 2022 год. На фоне экономического кризиса, вызванного пандемией, снижением потребления газа в ЕС, а также при наличии транзитного договора с Украиной на пять лет вперед задержка "Северного потока-2" не выглядит такой драматичной – Европа отнюдь не испытывает дефицита газа, в том числе, трубопроводного, резюмируют они.