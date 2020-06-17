МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Треть компаний мирового энергетического сектора планирует сократить рабочие места или закрыть одно или несколько подразделений из-за экономического кризиса, вызванного распространением коронавируса, следует из презентации генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭСа) Анджелы Уилкинсон.

В рамках сессии МИРЭС "COVID-19: Ускорить переход к энергетике будущего для всех" Уилкинсон представила исследование совета, отражающее влияние коронавируса на мировой энергетический сектор. В ходе исследования, которое охватило более 100 стран, эксперты, в частности, выяснили, что четыре из пяти опрошенных компаний намерены радикально сократить финансовые затраты, включая капиталовложения и операционные расходы, а около 40% компаний уже снижают операционные расходы по меньшей мере на 10%.

"Мы видим, что благополучие сотрудников остается явным приоритетом для большинства компаний в энергетическом секторе… При этом одна треть компаний, участвовавших в опросе, сказала нам о том, что они вынуждены будут сокращать персонал, несмотря на то, что будут пытаться сохранить его по максимуму", — сказала генсек МИРЭСа.

"Восемьдесят компаний существенным образом сместили инвестиции в сторону цифровизации и операционной деятельности, исследовательской деятельности и разработок, а кроме того, они намерены больше внимания уделять защите экологии, социальной ответственности и совершенствованию корпоративного управления", — добавила Уилкинсон.

Важно понимать, что мир еще не почувствовал худшие последствия кризиса, который станет стресс-тестом для глобальной энергосистемы, также подчеркнула она.