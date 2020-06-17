МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Москва рассчитывает на поддержку ФРГ проекта газопровода "Северный поток 2" даже в условиях беспрецедентного давления со стороны США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст во вторник предложил ввести санкции против американских сенаторов, выступивших с инициативой новых санкций против "Северного потока 2", добавив, что это было бы "последним средством". Ранее он заявлял РИА Новости, что Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на "Северный поток 2".

"Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку проекта со стороны правительства ФРГ. Мы исходим из того, что все его участники смогут в полном объеме выполнить свои контрактные обязательства, а все государства, заинтересованные в новом газопроводе, проявят политическую волю, необходимую для реализации этой стратегически важной для надёжного энергообеспечения объединённой Европы инициативы", — сказала Захарова на брифинге в среду.

По её словам, складывающаяся ситуация является серьёзным вызовом для ЕС, в том числе с точки зрения безопасности его рынка для зарубежных инвестиций.

"Агрессивное давление, а именно так мы его квалифицируем, оказываемое Вашингтоном на своих европейских союзников, в первую очередь, на Германию с целью срыва строительства "Северного потока 2" — это беспрецедентный факт для трансатлантических отношений. Обсуждаемые в конгрессе США санкции призваны нанести прямой удар именно по германской экономике", — отметила Захарова.

При этом она подчеркнула, что реакция на них —это суверенное решение Берлина и стран Евросоюза.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно ее прекратить. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.

В начале июня в сенат США был внесен новый законопроект о санкциях против "Северного потока 2". Он предлагает вводить санкции против страховщиков судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.