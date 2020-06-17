Россия рассчитывает на поддержку ФРГ "Северного потока 2" даже в условиях давления США
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Москва рассчитывает на поддержку ФРГ проекта газопровода "Северный поток 2" даже в условиях беспрецедентного давления со стороны США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст во вторник предложил ввести санкции против американских сенаторов, выступивших с инициативой новых санкций против "Северного потока 2", добавив, что это было бы "последним средством". Ранее он заявлял РИА Новости, что Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на "Северный поток 2".
"Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку проекта со стороны правительства ФРГ. Мы исходим из того, что все его участники смогут в полном объеме выполнить свои контрактные обязательства, а все государства, заинтересованные в новом газопроводе, проявят политическую волю, необходимую для реализации этой стратегически важной для надёжного энергообеспечения объединённой Европы инициативы", — сказала Захарова на брифинге в среду.
По её словам, складывающаяся ситуация является серьёзным вызовом для ЕС, в том числе с точки зрения безопасности его рынка для зарубежных инвестиций.
"Агрессивное давление, а именно так мы его квалифицируем, оказываемое Вашингтоном на своих европейских союзников, в первую очередь, на Германию с целью срыва строительства "Северного потока 2" — это беспрецедентный факт для трансатлантических отношений. Обсуждаемые в конгрессе США санкции призваны нанести прямой удар именно по германской экономике", — отметила Захарова.
При этом она подчеркнула, что реакция на них —это суверенное решение Берлина и стран Евросоюза.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно ее прекратить. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
В начале июня в сенат США был внесен новый законопроект о санкциях против "Северного потока 2". Он предлагает вводить санкции против страховщиков судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
https://1prime.ru/energy/20200617/831642780.html