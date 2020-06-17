БЕРЛИН, 17 июн — ПРАЙМ. Комитет бундестага ФРГ по энергетике призвал правительство ФРГ подготовить предложения со стороны Германии и ЕС в ответ на санкции США против "Северного потока 2", говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания комитета.

"На своем 78-м заседании сегодня комитет по экономике и энергетике под председательством Клауса Эрнста (левые) подробно обсудил вопрос об угрозе экстерриториальных санкций со стороны Соединенных Штатов в отношении проекта трубопровода "Северный поток 2". На общефракционном уровне было выражено единодушное мнение, что такие экстерриториальные санкции не совместимы с международным правом и не могут быть приняты", — говорится в заявлении.

"Федеральному правительству предложено подготовить и представить предложения для соответствующего четкого ответа от Германии и Европейского союза", — отмечается в заявлении.