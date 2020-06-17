МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на торгах в среду достигла рекорда за всю историю наблюдений, следует из данных биржи.

По итогам торговой сессии 17 июня цена Аи-95 по национальному индексу достигла 56,751 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 0,87%. При этом объем торгов составил 7,68 тысячи тонн, или 435,85 миллиона рублей. В то же время превышение исторического рекорда в 56,1 тысячи рублей за тонну, зафиксированного в мае 2018 года, произошло уже во вторник. По итогам торгов 16 июня показатель достиг 56,3 тысячи рублей за тонну.

Цена бензина Аи-92 также растет уверенными темпами, по итогам торгов среды она составила 49,679 тысячи рублей за тонну по национальному индексу. Это на 0,59% выше уровня предыдущей торговой сессии и стало максимумом с ноября 2018 года.

Как пояснил РИА Новости руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, причиной подобного роста цены бензина Аи-95 может быть спекулятивная ситуация.

"Инвесторы таким образом отреагировали на восстановление авиационного сообщения между странами и автомобильных поездок населения после снятия карантина по всем миру. В ближайшее время, вероятнее всего, котировки снизятся", — сказал он.

"Что касается внутренних российских цен на топливо, то они регулируются не столько котировками на бирже (они от этого меньше зависят, чем нефть), сколько механизмом, который применяется в РФ уже несколько лет – демпфером. Этот инструмент гасит разницу между биржевыми котировками нефти и стоимостью топлива в России. Создан этот механизм специально, чтобы не допустить сильных колебаний стоимости топлива внутри страны. Так что в любом случае не стоит ждать повышения цен на бензин в России в ближайшее время", — заключил эксперт.