ВАШИНГТОН, 17 июн /ПРАЙМ/. Более пессимистичный, чем ожидалось, прогноз по нефти, который ранее опубликовала ОПЕК, не является окончательным, поскольку нет четкого понимания по тому, как будет идти восстановление экономики, заявил РИА Новости управляющий директор вашингтонской компании Berkeley Research Group и бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзик.

"Прогноз ОПЕК не стал сюрпризом. Но вопрос тут в том, что так много прогнозов, основанных на предположениях, которые нужно изучать каждое в отдельности. Будет ли вторая волна (пандемии коронавируса — ред.) в сентябре, например. И уже опасения об этом звучат из Китая — крупнейшего импортера нефти. Второй вопрос: как будет идти восстановление экономики? Что будет с автомобильной и авиаиндустрией? Какое, в связи с этим, будет соотношение спроса и предложения?" — отметил он.

Поэтому Терзик не исключил, что мы станем свидетелями, возможно, ещё более пессимистичных прогнозов в ближайшем будущем.

Ежемесячный отчет ОПЕК за июнь оказался более пессимистичным в отношении спроса, чем представленный Международным энергетическим агентством. ОПЕК сообщила в среду, что скорректировала ожидания по падению предложения на мировом рынке нефти со стороны стран вне организации в 2020 году и ждет сокращения показателя на 3,2 миллиона баррелей в сутки вместо прежних 3,5 миллиона баррелей в сутки.