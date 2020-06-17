МОСКВА, 17 июн /ПРАЙМ/. Ирак и Казахстан в четверг, 18 июня, могут представить планы по сокращению добычи нефти и компенсации за неполное выполнение сделки ОПЕК+, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник из ОПЕК+.

"Ожидается, что Ирак и Казахстан представят свои планы по сокращению добычи нефти и компенсации за превышение квоты по добыче нефти в рамках заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+", — говорится в сообщении.

Согласно опубликованному ранее в среду докладу ОПЕК главными "двоечниками", не соблюдавшими в мае условия сделки, стали Ирак (46%), Нигерия (57%), Ангола (71%) и Конго (72%). А Габон не выполнял соглашение о сокращении добычи нефти вообще. При этом во вторник Международное энергетическое агентство (МЭА), сообщило, что Казахстан недовыполнил сделку ОПЕК+ на 73%.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.