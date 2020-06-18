МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Средняя цена бензина по итогам 2019 года уменьшилась на 2% по сравнению с предыдущим годом, составив 0,91 доллара за литр, подсчитало Международное энергетическое агентство (МЭА).

По оценке экспертов, дешевле всех бензин в прошлом году можно было купить в Иране — всего за 0,24 доллара за литр. Самым дорогим, более чем в восемь раз дороже иранского, бензин оказался в Гонконге — 1,97 доллара за литр.

"Есть много факторов, которые объясняют такую разницу, но интересно заметить, что Иран является экспортером нефти, а Гонконг — импортер, спрос и налоги в котором высоки", — пишет МЭА.

Агентство подчеркивает, что на стоимость бензина в той или иной стране сильно влияет политика государства (высокие налоги, большие субсидии). Так, самый дорогой бензин преимущественно на карте мира сосредоточен на рынке Европы, где налоговая составляющая высока. А вот дешевый можно найти в странах, где рынок топлива субсидируется государством.

Что касается России, то цена бензина здесь в среднем составила 0,7 доллара за литр. Этот показатель, по оценке МЭА, близок к низким, но в целом расположен примерно посередине общего диапазона цен. Для сравнения, в США, крупнейшей добывающей нефть стране, цена составила 0,79 доллара за литр, а в замыкающей топ-3 мировых производителей "черного золота" Саудовской Аравии бензин стоил 0,56 доллара за литр (хотя и здесь ситуация начинает меняться из-за нововведений в налоговой системе).

К странам с самой низкой стоимостью бензина, согласно данным МЭА, можно отнести также Алжир (0,33 доллара за литр), Туркменистан (0,43), Казахстан (0,44), Индонезию (0,45), Узбекистан и Нигерию (0,47), Египет (0,49), Малайзию (0,5), Оман (0,56), ОАЭ (0,58), Венесуэлу (0,6).

Один из самых дорогих бензин в Нидерландах (1,84 доллара), Норвегии (1,78), Греции (1,77), Италии (1,76), Финляндии (1,71), Швеции и Португалии (1,67), Исландии (1,63).

В целом, подсчитывает МЭА, цена на нефть в 2019 году упала на 11%, до 40 долларов за литр, а цена дизельного топлива почти не изменилась, составив 1,02 доллара за литр.