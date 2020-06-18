ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июн /ПРАЙМ/. Оператор проекта "Сахалин-2" — компания Sakhalin Energy продлила на пять лет лицензии на разработку двух месторождений нефти и газа на шельфе острова, информирует в четверг пресс-служба.

"Сахалин Энерджи" продлила лицензии на разработку Пильтун-Астохского и Лунского месторождений в Охотском море, которые были выданы компании в мае 1996 года на первоначальный срок в 25 лет. Срок действия разрешительных документов на право пользования недрами пролонгирован на пять лет – до 19 мая 2026 года", — говорится в сообщении компании.

По словам главного исполнительного директора "Сахалин Энерджи" Романа Дашкова, которого цитирует пресс-служба, работа в этом направлении началась в 2018 году в строгом соответствии с действующими процедурами, и продление лицензий свидетельствует об открытом и безопасном бизнесе в рамках Закона "О недрах".

По условиям Соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" компания может пролонгировать срок действия лицензий пятилетними периодами и при очередном продлении получит разрешение на пользование недрами еще на пять лет – до 2031 года.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Sakhalin Energy является оператором проекта, а его акционерами — "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (SPB: RDS.A) (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). В рамках проекта функционирует СПГ-завод мощностью 9,6 миллиона тонн в год.