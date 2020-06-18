МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Американская Chevron, одна из крупнейших нефтегазовых компаний в США, выставляет на продажу долю в СПГ-проекте на Северо-Западном шельфе Австралии, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление компании.

"Chevron Australia приняла решение о продаже… одной шестой доли участия в проекте на Северо-Западном шельфе, следуя запросам от целого ряда заслуживающих доверия покупателей", — говорится в заявлении компании, высланном по электронной почте.

Как отмечает Рейтер, СПГ-проект на Северо-Западном шельфе является крупнейшим и старейшим проектом по добыче сжиженного природного газа в Австралии.

Chevron — вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.