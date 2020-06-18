МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Совет директоров "Юнипро" на заседании во вторник переизбрал своим председателем главного исполнительного директора Uniper SE Андреаса Ширенбека, сообщает энергокомпания.

"Решение по вопросу: избрать председателем совета директоров ПАО "Юнипро" г-на Андреаса Ширенбека", — говорится в сообщении.

Заместителем председателя совета избрана профессор Высшей школы менеджмента ВШЭ Анна Белова.

Кроме того, совет директоров утвердил состав комитета по аудиту и избрал комитет по кадрам и вознаграждениям, а также принял к сведению текущий статус по проекту "Восстановление третьего энергоблока филиала "Березовская ГРЭС".

"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11,2 ГВт. Международному энергетическому концерну Uniper SE принадлежит 83,73% акций компании.