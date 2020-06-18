МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Британская нефтегазовая компания BP впервые в своей истории вышла на рынок так называемых гибридных ценных бумаг, сочетающих в себе функции акций и облигаций, сумев привлечь около 12 миллиардов долларов для укрепления своего баланса, сообщила газета Financial Times.

Издание отмечает, что эта сделка стала крупнейшей в истории продаж облигаций данного типа, которые создают меньшую нагрузку на баланс компании. "Компания привлекла 5 миллиардов долларов, 4,75 миллиарда евро и 1,25 миллиарда фунтов стерлингов, и годовые процентные расходы по некоторым их этих евронот составят 3,25%", — пишет FT.

Примечательно, что на этой неделе BP заявила, что на фоне влияния кризиса COVID-19 на энергоотрасль спишет часть своих нематериальных активов на общую сумму до 17,5 миллиарда долларов, напоминает издание. Как пишет газета, сама компания отметила, что средства привлечены для "укрепления ее финансовой основы".

"BP никогда ранее не выходила на рынок гибридных облигаций, и этот дебют продемонстрировал повышенную привлекательность ее долга, несмотря на то, что кризис из-за коронавируса повлиял на ее бизнес", — отмечается в материале.

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.