МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в мае сократили выпуск бензина до 2,477 миллиона тонн, что стало минимумом за 15 лет, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на собственные подсчеты, основанные на данных минэнерго РФ.

"Российские нефтеперерабатывающие заводы сократили выпуск бензина до 15-летнего минимума в 2,477 миллиона тонн в мае на фоне глобальной сделки по ограничению поставок нефти и ограничений, связанных с коронавирусом", — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно данным агентства, объемы первичной переработки нефти в отчетном месяце снизились до семилетнего минимума и составили 21 миллион тонн.

Агентство поясняет, что спрос на топливо в РФ "был сведен к минимуму" в результате экономических последствий пандемии нового коронавируса и карантинных мер для борьбы с ним, кроме того, соглашение о сокращении добычи нефти для поддержания цен также привело к снижению объемов её переработки.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.