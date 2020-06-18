МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Рост биржевых цен на бензин в России связан с ослаблением коронавирусных ограничений и восстановлением функционирования экономики, за которыми не могут поспевать НПЗ, ограничившие выработку топлива. Однако резкого удорожания в рознице не будет – этого не допустит демпферный механизм, который так ругают в отрасли, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Цены на бензин рекордно растут уже несколько дней. На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи бензин АИ-95 стоит 56,75 тысячи рублей за тонну. Это новый исторический максимум. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2018 году, цена тонны бензина составляла 56,3 тысячи рублей. Цена бензина АИ-95 "премиум" достигла 57, 209 тысячи рублей за тонну. С начала летнего сезона стоимость тонны этого вида топлива выросла более чем на 9%.

Помимо 95-го бензина в последние дни дорожает и АИ-92: за тонну платили 49,809 тысячи рублей. Но если сравнить стоимость с показателями, бывшими в начале июня, то цена почти не изменилась.

НЕФТЬ НИ ПРИ ЧЕМ

При этом цены на нефть с начала июня не демонстрировали значительных изменений – они колебались в диапазоне 38-40 долларов за баррель Brent. До этого в марте на фоне срыва сделки ОПЕК+ они падали до 20 долларов за баррель.

"Нефть действительно резко подешевела в начале весны, но в мае наметились восстановительные процессы, в ходе которых нефть успела подорожать более чем в два раза, на 113% до 40 долларов за баррель. Происходит это как благодаря договоренностям ОПЕК+ о сокращении добычи, так и увеличению спроса на топливо по мере смягчения карантина", — комментирует директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Он напомнил, что в себестоимости бензина на нефть приходится лишь около 30%, тогда как остальное — на налоги. Именно они не позволяют топливу реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. Теоретически, чем ниже будет налоговая составляющая, тем гибче станут цены, а значит и у розницы появится возможность сокращать цены.

БЕНЗИН В ДЕФИЦИТЕ

А вот объемы производства бензина влияют на цены напрямую. Весной они падали на фоне коронавирусных ограничений и карантинных мер. По данным Росстата, в мае производство снизилось в годовом выражении почти на 20%. Относительно апреля снижение составило 1,7%. В целом за пять месяцев выпуск бензина по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упал на 4,9% и составил 15,3 млн тонн.

По мнению опрошенных "Прайм" аналитиков, эта тенденция получила выражение в росте оптовых цен на топливо. Отмена жестких ограничительных мер в России привела к росту спроса на сырье, к чему НПЗ были явно не готовы: на протяжении последних месяцев они стабильно снижали объемы выпуска на фоне падения продаж, говорит Дадашев. Таким образом, резкий рост оптовых цен на бензин является временной реакцией на фундаментальные изменения, и в скором времени, по мере наращивания производства и устранения дефицита топлива, ситуация должна стабилизироваться.

По словам аналитика по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксаны Лукичевой, по мере выхода экономик из карантина спрос на топливо в мире начал восстанавливаться, цены на нефть также подрастают, что сглаживает разницу между российским внутренним рынком и мировым.

Российские нефтяные компании увеличили поставки бензина на внутренний рынок в июне до 2,7 млн тонн против 2 млн тонн в мае, поставки дизтоплива выросли до 3,1 млн тонн против 2,8 млн тонн в мае. Однако все равно сейчас налицо небольшой дефицит топлива, поскольку внутренняя добыча нефти все же снижается, что сказывается на объемах переработки, хотя компании намеревались увеличить объемы переработки в связи с избытком нефти на мировом рынке.

ДЕМПФЕР ДЕРЖИТ ЦЕНЫ

В целом тенденция к росту цен сохранится. Этому будет способствовать несколько факторов, в частности, введенный в конце мая временный запрет на импорт бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля. Ограничения будут действовать до 1 октября. При этом, если ситуация с пандемией улучшится, возможен значительный рост спроса на горючее.

По словам Дадашева, сейчас особенно ярко прослеживается негативный эффект от демпфера. В результате его действия работа на внутренний рынок стала совершенно невыгодной. Так что к причинам роста оптовых цен стоит добавить еще и увеличение экспорта отечественными компаниями.

Безусловно, в правительстве прекрасно понимают сложившуюся ситуацию, но ничего поделать не могут: в рамках демпфера и обратного акциза бюджет должен получить по итогам года порядка 600 млрд рублей. В условиях кризиса страна не может позволить себе перекрыть источник пополнения казны, даже если темпы рост цен на АЗС обгонят инфляцию. Резкое подорожание вряд ли произойдет, но к концу года стоимость АИ-95 и АИ-92 в рознице может перевалить за 47 и 42,90 рубля за литр соответственно, прогнозирует он.

В свою очередь, Лукичева напоминает, что сам по себе демпфер был создан как раз для недопущения резкого колебания цен на топливо. "Механизм сильно ругают в отрасли, но он очень устраивает Минэнерго РФ тем, что механизм позволяет сглаживать колебания цен на топливо в рознице при резких колебаниях цен на нефть и в опте", — пояснила она.

Поэтому ожидать, что цены в рознице резко вырастут, не стоит. Возможен скачок в отдельных регионах, если спрос начнет резко восстанавливаться, а переработка не будет успевать за ростом объемов продаж.

Удешевление топлива в рознице также не стоит ожидать, поскольку механизм демпфера не допускает и значительного снижения цен, заключила эксперт.​​



