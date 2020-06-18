МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. "Газпром капитал" закрыл сделку по покупке 9,99% акций "Новатэка" у кипрской "дочки" "Газпрома", Gazfin Cyprus Limited, за 320,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении "Газпром капитала".

"Gazfin Cyprus Limited (продавец) обязуется передать в собственность ООО "Газпром капитал" (покупатель) обыкновенные акции ПАО "Новатэк" в количестве 303 326 969 штук, что составляет 9,99% от общего количества акций эмитента, а ООО "Газпром капитал" обязуется принять и оплатить акции на условиях, предусмотренных договором", — говорится в материалах.

Сделка была совершена 15 июня, ее стоимость составила 320,798 миллиарда рублей.

В начале июня совет директоров "Газпрома" согласовал перевод акций компании в "Новатэке" в размере 9,99% со своей дочерней структуры Gazfin Cyprus Limited на другую "дочку" — "Газпром капитал". Сообщалось, что материнская компания предоставит "Газпром капиталу" беспроцентный заём на эту покупку.