МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. "Татнефть" сократила инвестиционную программу на 2020 год на 20%, рассказал РИА Новости один из участников онлайн-встречи компании с инвесторами.

"Татнефть" сократила инвестпрограмму на 20% на 2020 год", — сказал собеседник РИА Новости, добавив, что компания в текущем году будет стремиться к снижению операционных затрат.

Участник конференции также сообщил, что "Татнефть" не исключает проведения обратного выкупа акций, однако в 2020 году запуск программы buy back не планируется.

Объем финансирования инвестпрограммы "Татнефти" без учета покупки новых активов в 2019 году составил около 110 миллиардов рублей. В 2020 году компания ранее планировала нарастить инвестиции до 121,5 миллиарда рублей.

В марте в "Татнефти" сообщали РИА Новости, что компания ведёт расчёты по пересмотру инвестпрограммы на текущий год по ряду направлений из-за ситуации на нефтяном рынке. Отмечалось, что "Татнефть" в сложившихся условиях нацелится, прежде всего, на повышение маржинальности каналов сбыта, оптимизацию производственной корзины продуктов переработки и сокращение затрат. Компания намерена также оптимизировать портфель инвестиций и ускорить ввод текущих инвестпроектов.

"Татнефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" — госхолдинг "Связьинвестнефтехим" — владеет 27,23% акций компании. Татарстану принадлежит "золотая акция" компании.