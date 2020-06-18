МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в России продолжает расти быстрыми темпами вторую неделю подряд: с 8 по 14 июня она увеличилась на 8 копеек по сравнению с предыдущей неделей — до 45 рублей за литр; дизельное топливо подорожало на 4 копейки, до 47,78 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.

Во второй половине мая бензин в РФ дорожал на 1-2 копейки в неделю, в первую неделю июня — на 6 копеек.

При этом, по данным статистического ведомства, к 15 июня средняя розничная цена на бензин марки Аи-92 выросла на 8 копеек, до 42,55 рубля за литр, Аи-95 — на 10 копеек, до 46,03 рубля, Аи-98 — на 3 копейки, до 52,13 рубля за литр.

Рост цен на бензин был отмечен в 62 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Кызыле – на 2,1% и Махачкале – на 1,2%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Тюмени – на 0,2%.

В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге – на 0,2%.

Кроме того, Росстат указывает, что производство бензина в России с 8 по 14 июня выросло на 6,3% по сравнению с предыдущей неделей — до 724,3 тысячи тонн, дизтоплива — снизилось на 3,2% — до 1,367 миллиона тонн.