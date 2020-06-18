МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на торгах в четверг достигла нового рекорда за всю историю наблюдений с начала 2018 года, следует из данных биржи.

По итогам торговой сессии 18 июня цена Аи-95 с поставкой в Европейской части России по национальному индексу достигла 57,828 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 1,9% по сравнению с показателем среды.

При этом объем торгов составил 6,5 тысячи тонн.

В то же время превышение исторического рекорда в 56,1 тысячи рублей за тонну, зафиксированного в мае 2018 года, произошло уже во вторник. По итогам торгов 16 июня показатель достиг 56,3 тысячи рублей за тонну, по итогам торговой сессии 17 июня — 56,751 тысячи рублей за тонну.

Цена бензина Аи-92 также растет уверенными темпами, по итогам торгов четверга она составила 51,025 тысячи рублей за тонну по национальному индексу. Это на 2,7% выше уровня предыдущей торговой сессии и стало максимумом с июня 2018 года.