МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит проверки причин роста биржевых цен на Аи-95, также направила соответствующие запросы бирже, говорится в сообщении ведомства.

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на торгах в четверг достигла нового рекорда за всю историю наблюдений с начала 2018 года, следует из данных биржи. По итогам торговой сессии 18 июня цена Аи-95 с поставкой в Европейской части России по национальному индексу достигла 57,828 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 1,9% по сравнению с показателем среды.

"В связи с появившимися сообщениями в СМИ о росте биржевых цен на Аи-95, мы начали соответствующие проверки, сделали запросы на биржу. Мы не исключаем, что кому-то не пошел на пользу урок трейдеров АО "Солид — товарные рынки" и ООО "А-Ойл", в отношении которых мы возобновляем рассмотрение дела. Если сговор все-таки есть, виновных ждут санкции, предусмотренные антимонопольным, а возможно, и уголовным законодательством", — заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что в целях недопущения необоснованных колебаний цен, последствий искусственного ажиотажного спроса на нефтепродукты, а также стабилизации текущей ситуации ведомство принимает ряд мер.

"ФАС России рекомендовала нефтяным компаниям обеспечить надлежащее удовлетворение спроса и нарастить объем предложений на бирже, в том числе путем перенаправления экспортных потоков на внутренний рынок, а также обеспечить регулярность и равномерность реализации нефтепродуктов на биржевых торгах. В настоящее время проводится работа по анализу действий нефтяных компаний на предмет злоупотребления доминирующим положением, сговора, некорректных и необоснованных в СМИ высказываний", — также приводятся в сообщении слова начальника управления регулирования ТЭК и химической промышленности Армена Ханяна.

ФАС в феврале 2019 года возбудила дело против нефтетрейдеров АО "Солид-товарные рынки" и ООО "А-Ойл" в связи со скачком цен на топливо на бирже весной 2018 года. Трейдеров подозревают в картельном сговоре на биржевых торгах на СПбМТСБ. Их действия, по мнению ФАС, могли привести к росту цен на бензин Аи-92, Аи-95 и Аи-98.