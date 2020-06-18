МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Дефицита топлива на рынке РФ нет, производственные планы компаний выполняются, заявил замминистра энергетики России Павел Сорокин.

"Дефицита топлива на рынках нет. Производственные планы компаний выполняются – в частности, только за эту неделю производство автомобильного бензина увеличено на 6,8%, запасы НПЗ и ПНПО (предприятий нефтепродуктообеспечения — ред.) начали расти (+6,4% за неделю), при этом продажи на бирже удерживаются на уровне 27-28 тысяч тонн в сутки, то есть выше утвержденных нормативов реализации", — приводятся слова Сорокина в комментарии Минэнерго.

Согласно сообщению ведомства, рост оптовых цен на бензин не представляет рисков для потребителя и является нормальной реакцией на восстановление отраслей экономики.

"Наблюдаемый в настоящее время рост цен на автомобильный бензин в оптовом сегменте не представляет собой значительных рисков для потребителя и является нормальной рыночной реакцией на постепенное восстановление отраслей экономики после снятия ограничительных мер по нераспространению коронавирусной инфекции на фоне восстановления спроса и котировок на мировых рынках", — говорится в сообщении.

Также важно учитывать то, что в это время традиционно наблюдается сезональный рост спроса на нефтепродукты, отмечается в сообщении.

"Ценообразование складывается на основании конъюнктуры рынка, соотношения спроса и предложения с учетом экспортной альтернативы (цена на нефтепродукты на мировых рынках за вычетом транспортной составляющей и экспортной пошлины), а также действующей налоговой политики (акцизы, НДС). Поэтому оптовые (биржевые) цены в рыночной экономике подвержены волатильности", — также сообщает Минэнерго РФ.

Так, после резкого падения оптовых цен на автомобильный бензин, вслед за нетбэком, в марте-апреле 2020 года (с 47,5 тысячи рублей за тонну на начало марта до 39,4 тысячи рублей за тонну к концу апреля) в мае наметился рост обусловленный восстановлением спроса в виду снятия карантинных мер, сообщает Минэнерго.

По данным министерства, розничные цены на топливо в РФ остаются относительно стабильными, темпы роста цен на бензин и дизтопливо с начала года ниже инфляции.

"Следует отметить, что розничные цены на моторные топлива остаются относительно стабильными на всей территории Российской Федерации. Темпы роста цен на бензин и дизельное топливо с начала года ниже темпов инфляции – 0,4% и минус 0,4% соответственно. Инфляция с начала года составила +2,5%", — сообщили в ведомстве.