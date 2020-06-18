БРЮССЕЛЬ, 18 июн /ПРАЙМ/. Вопрос создания АЭС в Белоруссии поднималась на саммите стран Евросоюза и Восточного партнерства, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после этого совещания.

"Вопрос АЭС в Островце поднимался. В целом, атомная безопасность очень важна для нас. Поскольку Белоруссия является нашим прямым соседом, она должна обеспечить настолько высокие стандарты безопасности, насколько это возможно. Мы находимся в контакте с белорусскими властями. Сегодня Белоруссия сказала, что они готовы на экспертизу стресс-тестов, а осенью должна пройти конференция на высоком уровне по этому вопросу. Это шаг вперед, но не конец дискуссии", — сказала она.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце в Гродненской области, примерно в 50 километрах от столицы соседней Литвы. Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Минэнерго Белоруссии сообщало, что пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на июль нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть — на сентябрь-октябрь. Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году.

Литва, входящая в состав Евросоюза, предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

В сентябре прошлого года Литва поднимала перед Евросоюзом вопрос выполнения Белоруссией плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС, раскритиковав его и призвав ЕК убедить Минск подвергнуть документ дополнительной оценке.

Как сообщалось в середине марта нынешнего года, представители Госатомнадзора Белоруссии, Еврокомиссии и Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности ENSREG обсудили в Минске мероприятия белорусского национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов Белорусской АЭС. Отмечалось, что по данным белорусской стороны, делегация ЕК и ENSREG позитивно отнеслась к конкретным результатам этих мероприятий.

Ранее Госатомнадзор Белоруссии сообщил, что Минск уже приступил и до 2025 года завершит реализацию мероприятий национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов БелАЭС. Этот план, разработанный в 2019 году, содержит мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности АЭС, которые были сформированы по итогам стресс-тестов и партнерской проверки их результатов.