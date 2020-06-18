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МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Мировой рынок нефти может сбалансироваться концу 2020 года или к середине 2021 года с учетом выхода на среднее пятилетнее значение коммерческих запасов нефти в мире, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

"При текущей динамике роста спроса и исполнения соглашения, кроме того, сокращение ещё отмечается у стран, которые не входят в ОПЕК+ примерно на 3,5 миллиона баррелей (добычи в сутки — ред.), при такой динамике мы можем достаточно быстро, может быть, к концу этого года или к середине следующего года, выйти на сбалансированный рынок, то есть на снижение остатков до уровня среднего пятилетнего значения", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.

Основной целью сделки ОПЕК+ является приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню. При этом наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).