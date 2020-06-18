МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. ООО "Газпром инвест" распределил поставку 1,3 миллиона тонн труб на сумму 95,5 миллиарда рублей между пятью компаниями, следует из данных портала госзакупок.

Ранее "Газпром инвест" объявил открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей. Согласно данным портала, это крупнейшая закупка труб "Газпрома".

Согласно материалам, почти 1,3 миллиона тонн труб большого диаметра с наружным антикоррозионным покрытием должны быть поставлены на различные объекты компании в период с 30 марта текущего года по 31 декабря 2022 года. Заказчик указал склады поставки: Рыздвяный, Бугуруслан, Ухта, Романово.

Согласно итоговому протоколу закупки, опубликованному в четверг, компания распределила заказ между пятью участниками тендера, их названия не указываются.

"Объем поставки распределен между победителями в соответствии с условиями документации о конкурентном отборе", — говорится в документе.

Так, один победитель тендера получил заказ на 33,8 миллиарда рублей, второй – на 22,3 миллиарда рублей, третий – на 14,7 миллиарда рублей, четвертый – на 14,8 миллиарда рублей, и пятый – на 9,8 миллиарда рублей.

В общей сложности цена контракта была снижена до 95,5 миллиарда рублей.