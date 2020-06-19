МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть включение нефтесервиса в перечень пострадавших от коронавируса отраслей, соответствующее письмо есть в распоряжении РИА Новости.

Катырин поясняет, что с просьбой оказать содействие в данном вопросе к ТПП обращаются сами нефтесервисные компании. Ситуация в их работе сейчас сложная, поскольку из-за значительного сокращения потребления нефти и нефтепродуктов, падения нефтяных цен добывающие компании оптимизируют расходы, снижая объемы бурения, ремонта скважин, отказываясь от других нефтесервисных операций и снижая стоимость ранее заключенных контрактов.

"Так, в ПАО "Лукойл" объемы заказов для нефтесервисных компаний сокращены или заказы перенесены на более поздние сроки с уменьшением стоимости не менее чем на 20% от первоначальных планов. Аналогичные меры приняли и другие нефтегазовые компании России. Прекратила работу часть малых независимых нефтяных компаний, которые также обслуживались отечественными нефтесервисными компаниями. Объемы работ у последних упали на 30–50%", — говорится в письме.

При этом из-за COVID-19 нефтесервис вынужден брать на себя допрасходы. По подсчетам компаний, затраты на защиту от коронавируса, согласно требованиям Ростехнадзора, достигают 100 тысяч рублей в месяц на одного сотрудника. В учет стоит принимать и то, что в секторе работает до 600 тысяч человек. Удар по нему чреват ростом безработицы и остановкой предприятий смежных отраслей.

По словам Катырина, особую тревогу вызывает то, что снижение загрузки нефтесервиса РФ на 25–30% даже на сравнительно небольшой период приведет к утрате технологического оборудования и деградации сектора. В итоге, отечественные компании будут замещаться китайскими и другими иностранными, идущими на российский рынок со своими кадрами, технологиями и поддержкой своих государств.

"Предприятиям нефтесервисного сектора недоступны льготы, предусмотренные нормативными актами президента и правительства РФ, в том числе кредитование на льготных условиях (беспроцентные кредиты, отсрочка платежей), что еще более затрудняет продолжение деятельности", — отмечает глава ТПП. "Исходя из вышесказанного, прошу вас дать поручение рассмотреть вопрос о включении нефтесервисных организаций в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", — добавляет он.