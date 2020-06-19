МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в водоемах перед боновыми заграждениями в Норильске все еще превышает норму в 8-10 раз, а за бонами — в семь раз, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.

Накануне по итогам проведенных за сутки 34 проб из акватории перед первой линией боновых заграждений на отдельных участках реки Амбарная было зафиксировано превышение ПДК нефтепродуктов в 15 раз, за боновыми заграждениями – в 1,3 раза.

"Проведены анализы 34 проб воды. Зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов перед первым рубежом боновых заграждений в 8-10 раз, за боновыми заграждениями – в семь раз", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего с момента аварии в Норильске специалисты отобрали 459 проб, в том числе 402 пробы воды, 16 — донных отложений и 41 — грунта.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.