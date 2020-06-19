МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в мае, по предварительным данным, снизился на 78 тысяч баррелей в день, или на 3,7% по сравнению с окончательными данными за апрель, составив 2,029 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

NPD указывает, что показатель оказался на 1,7% выше прогноза организации. Согласно итоговым данным за апрель, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 2,108 миллиона баррелей в день.

В том числе средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в мае составил 1,74 миллиона баррелей в день, что на 0,9% выше прогноза NPD и на 2,1% ниже апрельского уровня. При этом объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 269 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — 20 тысяч.

Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в Норвегии в мае газа составил 266,1 миллиона кубометров в сутки, что оказалось на 8,4% ниже прогноза NPD.

В конце апреля министерство нефти и энергетики Норвегии сообщило, что страна будет сокращать добычу нефти с июня по декабрь 2020 года. В частности, планирует сократить добычу на 250 тысяч баррелей в сутки в июне и на 134 тысячи баррелей в сутки во второй половине 2020 года.

Норвегия входит в топ-7 крупнейших в мире экспортеров нефти. Согласно информации Еврокомиссии, на нефтегазовый сектор пришлось около 18% ВВП страны и 62% экспорта в 2018 году.