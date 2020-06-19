МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что последствия аварии под Норильском для экосистемы тяжелые, Норникель обязан довести до конца устранение всех нарушений.

"Очевидно, что последствия для окружающей среды и водного биоразнообразия тяжелые. На рекультивацию и восстановление потребуется значительное время. И сотрудники компании Норникель обязаны продолжать работу до полного устранения нанесенного ущерба", — сказал он на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.

Президент добавил, что из сложившейся ситуации надо извлечь уроки.

"Подчеркну, необходимо не просто исправить положение, ликвидировать ущерб, но в полном объеме, насколько это возможно, восстановить нарушенную экосреду, тем более что речь идет о хрупкой природе Арктической зоны", — сказал Путин и попросил чиновников и главу Норникеля Владимира Потанина доложить, есть ли основания снять режим ЧС федерального масштаба после аварии в Норильске.

"Прошу вас сегодня доложить, есть ли веские основания для того, чтобы уже снимать федеральный режим чрезвычайной ситуации, какие современные технологии и технологические решения используются для очищения грунта и водных артерий от загрязнения, насколько они эффективны, можно ли уже дать более точную финансовую оценку нанесенного ущерба", — сказал президент.

ЭТАПЫ ЛИКВИДАЦИИ

"Мы можем говорить о том, что второй этап мероприятий по ликвидации ЧС подходит к завершению", — сказал глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

На третьем этапе ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске планируется построить трубопровод для вывоза отходов, заявил глава МЧС.

"Что касается третьего этапа, перед нами задача передислоцировать отходы в место утилизации, и здесь мы сейчас видим решение… скорее всего, будет построен гибкий трубопровод, и этот трубопровод пойдет до места утилизации", — сказал министр на совещании с президентом РФ.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.

УРОК НА БУДУЩЕЕ

Большая работа по ликвидации последствий разлива дизтоплива под Норильском была проведена за последние недели, удалось переломить негативную ситуацию, заявил президент.

"За прошедшие недели проведена, действительно, большая по своему масштабу работа. Знаю, что удалось переломить ситуацию… локализовать разлив топлива, а затем и приступить к очистке загрязненных площадей", — сказал Путин.

Путин заявил, что поручил правительству и Госдуме ускорить работу над законопроектами в сфере природоохраны.

"Кроме того, как уже отмечал, в законодательстве следует предусмотреть механизмы предотвращения подобных ситуаций, адекватного своевременного и комплексного реагирования на них и компенсации последствий. Я прошу в этой связи правительство и Государственную Думу ускорить работу над соответствующими законопроектами ", — сказал он на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае.