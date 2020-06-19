МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на торгах в пятницу перешла к снижению после достижения исторического рекорда накануне, следует из данных биржи.

Так, по итогам торговой сессии 19 июня цена Аи-95 с поставкой в Европейской части России по национальному индексу достигла 57,814 тысячи рублей за тонну, снизившись на 0,02% по сравнению с показателем четверга.

При этом объем торгов составил 6,06 тысячи тонн, или 350,35 миллиона рублей.

Цена бензина Аи-92 по итогам торгов пятницы также показала снижение, составив 50,944 тысячи рублей за тонну по национальному индексу, снизившись на 0,16%.

При этом объем торгов составил 11,905 тысячи тонн, или 606,48 миллиона рублей.

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) три дня подряд показывала рекорды за всю историю наблюдений с начала 2018 года. По итогам торговой сессии 18 июня цена бензина с поставкой в Европейской части России по национальному индексу достигала 57,828 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 1,9% по сравнению с показателем среды. Цена бензина Аи-92 по итогам торгов четверга составила 51,025 тысячи рублей за тонну по национальному индексу, что стало максимумом с июня 2018 года.