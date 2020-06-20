КАИР, 20 июн /ПРАЙМ/. Египет в ночь на субботу официально обратился к Совету безопасности ООН с просьбой вмешаться в ход переговоров по строящейся на Голубом Ниле эфиопской плотине "Возрождение", чтобы избежать односторонних шагов со стороны Аддис-Абебы, заявил МИД Арабской Республики.

Ранее о такой возможности заявлял глава МИД Египта Самех Шукри.

"Египет заявляет, что в связи с плотиной "Возрождение" обратился в Совбез ООН с просьбой вмешаться, чтобы подтвердить важность продолжения Египтом, Эфиопией и Суданом переговоров по плотине с благими намерениями… для достижения справедливого и сбалансированного решения… и недопущения принятия Эфиопией односторонних мер, которые могут повлиять на достижение решения", — говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе дипведомства.

МИД Египта сослался на 35 статью Устава ООН, дающую право обратиться с такой просьбой.

Каир отмечает, что пошел на такой шаг из-за "забуксовавших" переговоров в связи с "непозитивной" позицией Эфиопии и отсутствием у нее "политического желания".

Эта просьба позволит избежать обострения в регионе и сохранить стабильность, говорится в заявлении.

Технические вопросы на переговорах по эфиопской плотине "Возрождение" решены на 90%, однако для решения оставшихся разногласий необходимо участие премьер-министров Эфиопии, Египта и Судана, заявило в среду суданское министерство водных ресурсов и ирригации.

Основой нынешних переговоров, по мнению Каира, должен стать текст соглашения, подготовленный в феврале этого года США и Всемирным банком, оказывающими содействие в проведении переговоров. Египет тогда текст соглашения парафировал, эфиопская сторона взяла время "на раздумье".

Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины "Ан-Нахда" ("Возрождение") на Голубом Ниле с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. За время, прошедшее с начала стройки, три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.

По данным местных СМИ, строительство плотины, которая призвана стать "крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке", завершено более чем на 71%. Полностью строительство планируется завершить в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле, и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды, производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.

Ключевой вопрос трехсторонних переговоров по плотине — это сроки, в течение которых будет заполняться водохранилище плотины. Египет предложил заполнять его постепенно в течение 10 лет, учитывая, что для объекта необходимо 74 миллиарда кубометров воды. Эфиопия собирается сделать это всего за три года. В таком случае Египет и Судан только за год недосчитаются 25 миллиардов кубометров воды, что угрожает двум странам засухой и гибелью урожая.