Новак: эономически и инвестиционно проект "Северный поток 2" готов
БЕРЛИН, 20 июн — ПРАЙМ. Все возможные технические средства используются для завершения строительства "Северного потока 2", экономически и инвестиционно проект готов, заявил в интервью газете Handelsblatt министр энергетики РФ Александр Новак.
"Проект "Северный поток 2" уже завершен с точки зрения инвестиционной и экономической жизнеспособности. Все возможные технические средства используются для чисто физического завершения строительных работ", — заявил министр.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно ее прекратить. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
В начале июня в сенат США был внесен новый законопроект о санкциях против "Северного потока 2". Он предлагает вводить санкции против страховщиков судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
https://1prime.ru/energy/20200620/831659719.html