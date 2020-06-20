КАИР, 20 июн — ПРАЙМ. Ирак стремится снизить зависимость бюджета от нефтяных доходов, заявил в субботу премьер-министр Мустафа аль-Каземи.

"Зависимость бюджета, 95% которого составляют доходы от нефти, демонстрирует ошибки политики прошлого. Мы будем работать над увеличением других доходов", — заявил премьер в ходе визита в миннефти, как сообщает его пресс-служба.

Также он отметил, что власти работают над созданием инвестиционного фонда "для будущих поколений", а доходы от нефтяной сферы нужно вкладывать в различные проекты.

В свою очередь министр нефти Ирака Ихсан Джаббар отметил, что ведомство развивает сектор очистки нефти и улучшения ее качества, открывая новые НПЗ.

"Мы работаем над увеличением доходов, опираясь на стабильные механизмы продажи иракской нефти", — цитирует министра агентство INA.

По данным иракской государственной компании SOMO, Ирак экспортировал за май 99,5 миллиона баррелей нефти, доходы составили 2,09 миллиарда долларов.