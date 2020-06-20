Песков: "Северный поток 2" может внести вклад в укрепление энергобезопасности Европы
МАГАДАН, 20 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что проект "Северный поток 2" будет завершен и в конечном итоге внесет вклад в укрепление энергобезопасности Европы.
"Безусловно, мы надеемся на то, что проект будет финализирован и что этот проект в конечном итоге внесет свой вклад в дело укрепления энергетической безопасности европейского континента", — заявил Песков в эфире Первого канала.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно ее прекратить. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
В начале июня в сенат США был внесен новый законопроект о санкциях против "Северного потока 2". Он предлагает вводить санкции против страховщиков судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
https://1prime.ru/energy/20200620/831660294.html