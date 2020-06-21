МОСКВА, 21 июн /ПРАЙМ/. Порядка пяти тонн дизельного топлива вытекло из резервуара на дизельной электростанции в Якутии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

"В селе Аргахтах из поврежденной емкости на дизельной электростанции произошла утечка, по предварительным данным, в объеме пяти тонн", — сказал собеседник агентства.

По его словам, общий объем резервуара, из которого вытекает дизтопливо, составляет 160 тонн.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, в настоящее время проводится перекачка дизельного топлива из поврежденной емкости — в три резервуара объемом 160 тонн и в две емкости объемом 25 тонн. В готовности находится автоналивник объемом семь тонн. Обстоятельства происшествия выясняются.