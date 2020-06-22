МОСКВА, 21 июн /ПРАЙМ/. Ситуация с вытекшим топливом на электростанции в Якутии не отразилась на электроснабжении потребителей, федеральный штаб взял ее на особый контроль, сообщает Минэнерго России.

В воскресенье на дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии была обнаружена утечка из топливной емкости. Как отмечает Минэнерго РФ, по предварительной информации, в почву вытекло около 3,5 кубометров дизельного топлива.

"Минэнерго России и правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) взяли на особый контроль ситуацию с утечкой дизельного топлива на электростанции в Республике Саха (Якутия)", — говорится в сообщении ведомства.

"Последствий для энергоснабжения потребителей не было", — добавляет Минэнерго.

Как отмечает министерство, ведется организация работ по рекультивации почвы, привлечена аварийно-спасательная служба Якутска со спецоборудованием. Ориентировочное время прибытия на место – 08.00 мск.