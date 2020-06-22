ЯКУТСК, 22 июн /ПРАЙМ/. Природоохранный прокурор Якутии вылетел с проверкой в село, где произошла утечка топлива дизельной электростанции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В воскресенье представитель экстренных служб республики сообщил РИА Новости, что в селе Аргахтах в Якутии из поврежденной емкости на дизельной электростанции вытекло дизельное топливо. По словам собеседника агентства, общий объем резервуара, из которого вытекало дизтопливо, составляет 160 тонн.

Как уточняли РИА Новости в пресс-службе МЧС России, проводилась перекачка дизельного топлива из поврежденной емкости в три резервуара объемом 160 тонн и в две емкости объемом 25 тонн. Обстоятельства происшествия выясняются.

"Сахаэнерго" завершил перекачку четырех тонн дизтоплива в резервную емкость. МЧС доставит сорбент для обработки почвы вокруг резервуара в 9.00 мск.

"По поручению прокуратуры республики прокуратура Среднеколымского района организовала проверку по факту утечки 21 июня 2020 года в селе Аргахтах Среднеколымского района топлива из цистерны дизельной электростанции АО "Сахаэнерго". На место происшествия по поручению прокурора республики вылетел Якутский природоохранный прокурор", — рассказали в надзорном ведомстве.

Специалистами будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей среды, обеспечения безопасности объектов электроэнергетики, законности действий (бездействий) должностных лиц.