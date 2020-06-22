ЯКУТСК, 22 июн /ПРАЙМ/. Оперативная группа вылетела в Среднеколымский район Якутии, где произошла утечка топлива дизельной электростанции, сообщил РИА Новости министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев.

"По итогам принятых мер вынесено решение комиссии по ЧС республики Саха (Якутия) о принятии незамедлительных мер… Вылетела оперативная группа в Среднеколымский улус… В составе группы природоохранный прокурор, специалисты службы МЧС, службы спасения, природоохранное предприятие по ликвидации разлива нефти со спецоборудованием. Кроме того, 21 июня возбуждено административное расследование в отношении "Сахаэнерго", к которому принадлежат нефтеемкости", — сказал министр.

В воскресенье представитель экстренных служб республики сообщил РИА Новости, что в селе Аргахтах в Якутии из поврежденной емкости на дизельной электростанции вытекло дизельное топливо. По словам собеседника агентства, общий объем резервуара, из которого вытекало дизтопливо, составляет 160 тонн.

Как уточняли РИА Новости в пресс-службе МЧС России, проводилась перекачка дизельного топлива из поврежденной емкости в три резервуара объемом 160 тонн и в две емкости объемом 25 тонн. Обстоятельства происшествия выясняются.

"Сахаэнерго" завершил перекачку четырех тонн дизтоплива в резервную емкость. МЧС доставит сорбент для обработки почвы вокруг резервуара в 9.00 мск.

По поручению прокуратуры республики прокуратура Среднеколымского района организовала проверку. На месте происшествия по поручению прокурора республики будет работать Якутский природоохранный прокурор.