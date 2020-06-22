КИЕВ, 22 июн — ПРАЙМ. Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что "Газпром" может потребовать разрыва или пересмотра договора на транзит российского газа в случае, если суд на Украине признает неконституционным выделение оператора газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза".

Ранее депутаты Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" (лидер фракции Юлия Тимошенко) — обратились в суд с требованием признать неконституционным выделение оператора ГТС Украины из "Нафтогаза", состоявшееся с 1 января.

"После этого (возможного признания выделения ГТС незаконным – ред.), скорее всего, Секретариат энергетического сообщества скажет нам, что мы не выполнили свои обязательства, и заберет у оператора ГТС сертификацию. Затем мы получим письмо от "Газпрома" с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор", — заявил Коболев в интервью агентству LIGA.net, которое опубликовано в понедельник.

По его словам, признание выделения оператора ГТС было бы крайне негативным сценарием для Украины и позитивным для "Газпрома", поскольку будет отменена норма "качай или плати".

Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину дальше в Европу, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие. Одним из ключевых условий продолжения этого транзита был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой — для этого была создана отдельная компания-оператор. Ее отделение (анбандлинг) от "Нафтогаза" завершилось 1 января.