МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. "Газпром" по-прежнему ожидает запуска работы газопровода "Северный поток 2" в конце 2020-го либо в начале 2021 года, сообщил в ходе телеконференции начальник отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко.

"Могу коротко подтвердить, что мы продолжаем работу по этому проекту и рассчитываем, что строительство его закончится в конце 2020-го — начале 2021 года", сказал он.

Он при этом напомнил, что проект сейчас находится под давлением, поэтому "Газпром" достаточно ограничен в представлении информации о нём.

"Газпром" планирует финансировать дивидендные выплаты в первую очередь за счет свободного денежного потока (FCF), хотя в отдельные годы может быть задействован и запас ликвидности, сообщил заместитель главы департамента компании Алексей Фиников.

"Финансировать дивидендные выплаты планируется в первую очередь за счет свободного денежного потока компании. При этом мы не исключаем, что в отдельные годы для покрытия выплаты дивидендов может быть использован запас ликвидности на балансе, который мы поддерживаем на достаточном для нивелирования негативных факторов уровне", — сказал Фиников ходе конференц-звонка с инвесторами.